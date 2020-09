SM – L’Inter lavora sulle uscite. Da Brozovic a Nainggolan, si cerca il tesoretto per i grandi sogni di Conte

L’Inter si prepara per il prossimo impegno di campionato, dove Antonio Conte avrà a disposizione il nuovo acquisto Arturo Vidal. Tuttavia, sono ancora diverse le situazioni di mercato che ruotano intorno ai nerazzurri, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il prossimo calciatore a raggiungere Milano è Darmian, con le visite mediche previste nei prossimi giorni. A lasciare la Pinetina, invece, potrebbe essere Brozovic, il cui futuro resta un tabù.

Su di lui è forte l’interesse del Monaco, fermo però a 38 milioni di euro che non soddisfano Marotta. Altro giocatore corteggiato è Nainggolan, su cui è sempre vivo il pressing del Cagliari. L’Inter, però, chiede 12 milioni cash e questo rappresenta un grosso ostacolo per i sardi.

Dalle cessioni il club di Suning spera di accumulare un tesoretto importante per arrivare ai grandi obiettivi del tecnico leccese. Per l’esterno sinistro in cima alla lista c’è sempre Marcos Alonso, che Conte conosce molto bene. Per il centrocampo, invece, il sogno proibito è Kanté: gli ultimi giorni della sessione potrebbero essere decisivi per capire il loro futuro.

