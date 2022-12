SM – L’Inter non molla Thuram: a breve nuovi contatti con l’agente

Marcus Thuram è, senza dubbio, l'obiettivo principale del mercato dell' Inter . L'attaccante del Borussia Moenchengladbach è in scadenza di contratto e i nerazzurri stanno lavorando duramente per riuscire a portarlo a Milano.

Partita molto difficile quella per portare Thuram all'Inter. La potenza economica dei club concorrenti, il Bayern Monaco su tutti, mette in nerazzurri in una situazione di evidente svantaggio. Per questo motivo, la dirigenza sta cercando di muoversi subito, nel tentativo di anticipare la concorrenza e di portare a casa quello che sarebbe un colpaccio di mercato.