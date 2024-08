Sorpresa Gudmundsson, il Genoa apre all’Inter: sì ad Arnautovic

Novità clamorose sul fronte Albert Gudmdunsson che rilanciano improvvisamente le quotazioni dell’islandese per l’Inter. Dopo essere stato vicinissimo al trasferimento alla Fiorentina, la trattativa con il Genoa ha subito una decisa frenata nelle ultime ore per via della presa di posizione del presidente Rocco Commisso che ha bloccato la cessione di Nico Gonzalez verso la Juventus.

Un inaspettato colpo di scena che ha rimesso in gioco l’Inter per Gudmdunsson. La trattativa rimane complicata, soprattutto perché la Fiorentina potrebbe da un momento all’altro riaprire i dialoghi. Da parte del Genoa, però, è arrivata un’apertura inaspettata all’ultima proposta avanzata dal club nerazzurro.

Come riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore l’Inter ha riallacciato i dialoghi con il Grifone, proponendo a Gilardino di inserire all’interno dell’operazione un attaccante tra Arnautovic e Correa. Qui entra in gioco l’effetto sorpresa, perché da Genova è arrivata una netta e decisa preferenza nei confronti dell’attaccante austriaco.

Siamo ancora in una fase embrionale dell’affare, ma rispetto al passato la nuova posizione dei rossoblù – alla ricerca disperata di un attaccante dopo l’addio di Retegui – tiene accesa una speranza. Le parti dovranno ovviamente trovare prima un’intesa sui contorni economici dell’operazione, sperando anche nella disponibilità dello stesso Arnautovic ad un eventuale trasferimento in Liguria.