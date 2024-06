Spiegata la scelta di Calhanoglu: “Non vuole finire come Skriniar e Lukaku”

Con un comunicato ufficiale diffuso nella serata di ieri, Hakan Calhanoglu ha respinto i ripetuti sondaggi del Bayern Monaco giurando fedeltà all’Inter. Il centrocampista turco ha messo così a tacere le numerose voci circolate nei giorni scorsi sul suo conto, sia per proseguire con serenità la sua avventura all’Europeo di Germania 2024, ma anche per tranquillizzare i tanti tifosi nerazzurri preoccupati sul suo futuro. Una scelta che il telecronista Riccardo Trevisani ha condiviso in diretta su Cronache di Spogliatoio, ragionando anche su alcune possibili ragioni di fondo.

Queste le parole del giornalista: “Evidentemente era tutto vero. Io penso che Calhanoglu debba tantissimo all’Inter e ad Inzaghi, prima di fare il passo che ha distrutto la carriera di Skriniar, abbassato quella di Lukaku, ecc ecc…, ci penserà non una ma quindici volte. Non vuol dire che davanti ha una doppia cifra di ingaggio, magari non chiede di essere ceduto. Però è molto legato a Milano, ha molti amici a Milano, sta molto bene a Milano, si diverte a Milano, si diverte nell’Inter. Non credo che andare via sia una grande opzione. Storia finita con il comunicato? Dipende dal Bayern Monaco, tra l’altro ho capito che l’Inter è molto irritata con l’agente che ha visto il Bayern più di una volta prima di comunicare che… In questi casi è sempre meglio la chiarezza: ti chiama il Bayern, ci vai a parlare. Quando capisci che le cose che ti hanno detto ti possono piacere, vai dall’Inter e lo comunichi”.