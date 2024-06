Trevisani pazzo di Martinez all’Inter: “Fa delle cose rare”

Tra i primi opinionisti ad indicare il nome di Josep Martinez come possibile obiettivo dell’Inter, diversi mesi fa era stato Riccardo Trevisani a menzionare il profilo dello spagnolo. Il noto telecronista da tempo sottolinea le enormi doti del portiere classe 1998, reduce da una grandissima prima annata in Serie A con la maglia del Genoa. Estremo difensore che, con ogni probabilità, diventerà il nuovo vice Sommer dalla prossima stagione.

Sulle qualità dello spagnolo, su Cronache di Spogliatoio Trevisani ha ribadito: “Secondo me è un’ottima cosa prenderlo quest’anno e non aspettare magari un’altra grande stagione di Serie A e avere Sommer più vecchio. Lo prendi, lo metti dentro e poi piano piano gli affidi la squadra. Il calciatore è forte, piace tantissimo all’allenatore dell’Inter ed è un portiere che fa delle cose rare: esce, parla con la difesa, gioca bene con i piedi ed ha anche grandi riflessi. Secondo me è un bel colpo, infatti l’ho preso al fanta ad inizio anno”.