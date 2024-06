Inter, svolta Leoni: firma UFFICIALE sul contratto

E’ appena arrivato l’annuncio da parte del club sul nuovo accordo siglato da Giovanni Leoni. Il centrale classe 2006 ex Padova, riscattato dalla Sampdoria per 1,5 milioni di euro, ha firmato il rinnovo del contratto ufficiale con i blucerchiati sino al giugno 2027.

Ad annunciare il prolungamento del talentuoso difensore è stato il club ligure. Si tratta ovviamente di un rinnovo strategico visto che la Sampdoria sa bene che già questa estate potrebbe arrivare una proposta molto importante dalla Serie A per Leoni, a fronte dei sondaggi già ricevuti da Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e Torino.

I nerazzurri in particolare sembrano essere in vantaggio sul difensore che nell’ultimo campionato di Serie B ha collezionato ben 12 presenze e un gol. L’Inter, così come le altre contendenti, crede tantissimo nelle qualità di Leoni ed è disposta a mettere sul piatto un’offerta da circa 5 milioni di euro per strappare il sì alla Sampdoria.

In caso di trasferimento immediato, il giovane difensore rimarrebbe ancora un anno a Genova per vivere da protagonista un’altra stagione di B.