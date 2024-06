Dall’Inter al River Plate, cessione imminente: accordo ai dettagli

L’Inter sta per mettere a segno una delle prime cessioni ufficiali di questa sessione di calciomercato. Dopo i contatti sempre più intensi degli ultimi giorni con il River Plate, il club nerazzurro è vicino ad un accordo definitivo per il trasferimento del proprio calciatore.

Come confermato da TyC Sports, Inter e River Plate stanno definendo i dettagli dell’operazione che porterà Franco Carboni in Argentina. Il terzino sinistro, che nell’ultima annata ha giocato in prestito prima al Monza e poi alla Ternana, si appresta a vivere una nuova avventura lontano dall’Italia.

In merito al passaggio di Franco Carboni, fratello maggiore di Valentin, sarebbero arrivate conferme direttamente dall’Inter. Il club nerazzurro, inoltre, proverà a piazzare anche il cartellino di Joaquin Correa, del quale le due società hanno discusso nelle ultime settimane dopo il ritorno del Tucu a Milano dall’esperienza in prestito al Marsiglia.