Cessione Correa, nodo sulla formula: l’Inter ha DUE opzioni

Proseguono i dialoghi tra l’Inter e il River Plate per il possibile trasferimento di Joaquin Correa. Nelle ore in cui le due società si apprestano a portare a termine la cessione di Franco Carboni, anche la pista che riguarda l’attaccante argentino è tornata a scaldarsi.

Di ritorno dal prestito deludente al Marsiglia, il Tucu Correa è un obiettivo concreto del River Plate. Come riportato da TyC Sports, vi è un nodo da sciogliere per quanto riguarda la formula studiata con l’Inter. Il club argentino vorrebbe infatti portare a termine l’operazione in prestito con diritto di riscatto, nonostante il suo contratto vada in scadenza tra un solo anno.

L’Inter, che vorrebbe invece cederlo a titolo definitivo, dovrebbe in quel caso prolungare il contratto dell’ex Lazio prima di formalizzare il nuovo prestito. La priorità del club nerazzurro, in ogni caso, rimane quella di liberarsi dell’attaccante che pesa attualmente a bilancio ben 15 milioni di euro. I prossimi contatti tra i due club potrebbero risultare decisivi, sia in un senso che in un altro.