Inter, chi ha segnato di più nella storia dei nerazzurri: la classifica all-time dei marcatori

Quest’anno l’Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto, ottenendo così la seconda stella della sua storia. Un successo, questo, reso possibile da mister Simone Inzaghi, condottiero di una squadra che ha visto i nerazzurri dominare il campionato dall’inizio alla fine della stagione.

Il tecnico piacentino, del resto, può contare su una rosa profonda e composta da giocatori come Bastoni, Barella e Lautaro, colonne portanti della squadra. A questi, quest’anno si sono aggiunti i nuovi acquisti Pavard, Thuram e Sommer, con quest’ultimo che aveva il difficile compito di non far rimpiangere Onana, protagonista della scorsa stagione nel quale l’Inter aveva centrato la sua sesta finale di Champions League contro pronostici, opioni e commenti degli esperti che seguono le statistiche relative alle quote delle scommesse sportive, persa soltanto per 1-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Dunque, la vittoria del campionato è una prosecuzione del cammino intrapreso da Inzaghi, che quindi sta portando avanti l’eredità dell’Inter, da sempre tra le squadre più importanti del calcio italiano e mondiale nonostante alcuni periodi difficili dal quale il club è comunque riuscito a risollevarsi. Ciò anche grazie agli allenatori e ai giocatori che negli anni hanno dato tutto per la maglia nerazzurra, con alcuni di questi che sono diventati vere e proprie bandiere per il loro contributo dentro e fuori dal campo.

Oggi, ad esempio, c’è Lautaro Martinez, entrato di diritto nella storia dell’Inter con i suoi gol che hanno permesso alla formazione milanese di raggiungere numerosi traguardi. Così come è stato in passato per i suoi predecessori, da Javier Zanetti a Giacinto Facchetti e Sandro Mazzola, protagonisti negli anni Sessanta. Per non parlare, poi, dei tanti goleador che hanno portato in alto i colori nerazzurri in Italia e in Europa. Vediamo quindi la classifica all-time dei migliori marcatori della storia del club.

I migliori marcatori della storia dell’Inter: la classifica

In fondo alla top ten troviamo Christian Vieri, che proprio all’Inter ha vissuto le sue migliori stagioni. L’ex centravanti della Nazionale ha totalizzato 123 gol in 190 presenze, suddivise in sei stagioni, per una media gol di oltre un gol ogni due partite.

Poi c’è quello stesso Lautaro Martinez capitano dell’Inter di oggi, che da poco ha superato l’azzurro segnando il suo 124° gol. La sua media realizzativa è di 0,47 e ciò lo mette dietro a Mauro Icardi, tra gli attaccanti più prolifici di sempre della storia nerazzurra e oggi in forza al Galatasaray.

Dopodiché, bisogna fare un salto indietro nel tempo, poiché in settima posizione c’è Istvan Nyers, attaccante franco-ungherese degli anni Quaranta e Cinquanta che a Milano ha lasciato il segno mettendo la firma su 133 reti in 182 presenze.

In quegli anni, si può dire che la formazione milanese era più che ben messa nel suo reparto offensivo, dal momento che, oltre a Nyers, c’era anche Benito Lorenzi, che in maglia nerazzurra ha siglato la bellezza di 143 gol in 314 presenze.

Il quinto posto va invece a Luigi Cevenini, bomber dell’Inter in tre parentesi distinte: la prima dal 1912 al 1915, la seconda dal 1919 al 1921 e la terza dal 1922 al 1927. Messe insieme, queste sue tre esperienze in nerazzurro hanno fruttato alla squadra ben 158 gol (in 190 presenze).

Al quarto posto, troviamo uno dei protagonisti dell’Inter di Helenio Herrera, nonché campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e vicecampione del mondo a Messico 1970. Parliamo di Sandro Mazzola, ala destra con spiccate doti tecniche che nella sua carriera, tutta passata in nerazzurro, ha messo a segno 160 gol in 565 apparizioni.

Da una bandiera ad un’altra, poiché in terza posizione si trova Roberto Boninsegna, compagno dello stesso Mazzola nella spedizione azzurra del 1970. Le sue doti realizzative non sono mai state messe in discussione e all’Inter ha totalizzato 171 gol in 287 presenze.

Il secondo posto spetta invece ad un giocatore più recente, Alessandro Altobelli, per gli amici “Spillo”, protagonista dello scudetto del 1979/1980 e delle due Coppe Italia conquistate nelle stagioni 1977/1978 e 1981/1982. Altobelli è stato inoltre parte della Nazionale campione del mondo nell’82.

Il gradino più alto del podio è infine di Giuseppe Meazza, altro campione del mondo (per due volte: Italia 1934, Francia 1938) e leggenda nerazzurra. L’attaccante della Nazionale dell’epoca è stato uno dei calciatori più prolifici della storia del calcio e con la maglia dell’Inter, in totale, ha segnato addirittura 284 reti in 408 presenze, per una media di 0,7 gol a partita. Lo stesso Meazza è peraltro quarto nella classifica all-time dei migliori marcatori della storia della Serie A dietro ai soli Nordahl, Totti e Piola con 216 gol.