CM.com – Post Handanovic? L’Inter ha un gioiello in casa: è Stankovic jr il portiere del futuro

Samir Handanovic è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo il gol siglato da Sottil ieri nella sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Inter. Il capitano nerazzurro ha dimostrato nelle ultime uscite di non essere brillante come un tempo tra i pali e la dirigenza inizia a guardarsi attorno.

Cragno, ad esempio, ieri ha dimostrato tutto il proprio valore con parate da vero campione e il suo agente, in esclusiva a Passioneinter.com, ha per ora respinto le voci di mercato. La soluzione però l’Inter potrebbe avercela in casa.

Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, l’Inter crede molto in Filip Stankovic, primogenito dell’ex centrocampista serbo. Classe 2002 e un futuro luminoso davanti: la dirigenza nerazzurra sta studiando se scegliere un prestito per farlo crescere o trattenerlo, visto le interessanti prospettive per il futuro. La cessione è esclusa, molto dipenderà anche dalla scelta del portiere titolare della prossima stagione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<