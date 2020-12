Calcio inglese in lutto. Gerard Houllier, ex allenatore dell’Aston Villa, è scomparso all’età di 73 anni. Ashley Young, suo ex giocatore, sui social gli ha voluto rendere omaggio.

L’esterno inglese dell’Inter fu allenato da Houllier per un solo anno, prima di passare al Manchester United. Ecco il saluto di Young: “Riposa in pace, Gerard. Grazie per avermi migliorato. Condoglianze alla tua famiglia. Sei stato un grande uomo non solo un grande manager”.