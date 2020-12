The Sun – Il Manchester United torna alla carica per Eriksen: è lui l’erede di Pogba?

Il Manchester United pensa seriamente a Christian Eriksen per la finestra invernale di calciomercato. L’indiscrezione è del tabloid britannico The Sun: l’ex Tottenham, già seguito dai Red Devils nella scorsa stagione, potrebbe lasciare l’Inter e tornare in Premier League.

L’Inter chiede almeno 30 milioni di euro per farlo partire, senza considerare al momento l’ipotesi di un prestito o di uno scambio con un altro giocatore.

Il Manchester United sembra essere in pole rispetto alle rivali. Eriksen potrebbe essere il profilo giusto per implementare il centrocampo di Solskajer, visto che il futuro di Pogba è sempre più incerto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<