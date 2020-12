Vecino desaparecido, rientro in campo nel 2021? L’Inter ha fretta: il mercato è alle porte

Matias Vecino resta uno dei misteri irrisolti di questa prima parte di stagione in casa Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano è ancora ai box per i soliti problemi al ginocchio che ora però preoccupano sempre di più con il passare del tempo.

Il suo rientro era previsto a fine ottobre, a metà dicembre non ha ancora effettuato un allenamento con i compagni di squadra. Vecino sarà pronto per gennaio? L’Inter ci spera anche perché, trovare sul mercato una squadra disposta a comprarlo, in queste condizioni, sarebbe davvero complicato.

