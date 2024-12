“Stregato da Stankovic”: Inter e Venezia hanno l’ipotesi per il futuro

In estate c’era grande curiosità per la prima avventura in Serie A di Filip Stankovic. Il giovane portiere di proprietà dell’Inter ci ha messo un po’ di settimane per prendersi il posto da titolare nel Venezia, ma ora è un elemento imprescindibile per Eusebio Di Francesco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Stankovic si è guadagnato la piena fiducia del tecnico dei lagunari, tanto che il suo compagno di reparto, Joronen, potrebbe dire addio già a gennaio. Merito delle sue prestazioni, che potrebbero garantirgli la permanenza al Venezia.

Il diritto di riscatto del prestito, infatti, si verificherà a determinate condizioni, tra le quali c’è la permanenza in Serie A del Venezia. All’Inter, invece, come riporta sempre la Rosea, rimarrebbe una percentuale sulla futura vendita.