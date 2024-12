Emergenza Inzaghi: la scelta dell’Inter per il colpo in difesa

A tenere in apprensione Simone Inzaghi nelle ultime settimane sono sicuramente gli infortuni in difesa. Su tutti, preoccupa quello di Francesco Acerbi, il cui rientro è slittato più volte e sul quale non c’è assoluta certezza. L’Inter starebbe monitorando con attenzione le sue condizioni, anche in ottica mercato.

Secondo calciomercato.it, il tecnico gradirebbe un rinforzo già nel mercato di gennaio, ma la strategia di Marotta e Ausilio sarebbe diversa. L’Inter avrebbe già programmato il colpo per l’estate, con diversi nomi nel taccuino dei dirigenti nerazzurri.

Bijol è sempre un obiettivo, così come Hien e Gila. Si tratta, però, di obiettivi molto costosi, vista la loro valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Onerose anche le operazioni per Mosquera e Gasiorowski del Valencia, mentre più economica sarebbe la pista Vasquez.

Solo un addio anticipato di Arnautovic potrebbe aprire uno spiraglio per il mercato di gennaio, ma la volontà di Marotta sarebbe quella di non toccare la rosa prima dell’estate.