Le formazioni UFFICIALI di Cagliari-Inter: la decisione in difesa

Tutto pronto all’Unipol Domus per l’ultima partita del 2024 dell’Inter. Nella 18a giornata di Serie A, i nerazzurri fanno visita al Cagliari, con l’obiettivo di ottenere 3 punti importanti nella corsa Scudetto e lanciarsi con il vento in poppa verso la Supercoppa Italiana.

Inzaghi non vuole sottovalutare l’impegno e si affida ai suoi fedelissimi, al netto delle solite assenze. Oltre a Pavard e Acerbi, c’è anche Darmian tra gli indisponibili in difesa. Torna titolare, invece, De Vrij, affiancato da giocheranno al loro posto, come divenuto ormai consueto, mentre non ci sono Bisseck e Bastoni. Tutto confermato a centrocampo e in attacco, con la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter: