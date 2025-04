La promessa di Bisseck: “Ecco cosa faccio se vinco la Champions”

In vista della sfida tra Bayern Monaco e Inter, Yann Aurel Bisseck è stato intervistato dal giornale tedesco Kicker e ha parlato di cosa si aspetta da questo match: “Incontreremo una squadra molto organizzata. Una squadra che non ha problemi a non avere palla. Anche se fondamentalmente anche noi amiamo avere il possesso del pallone. Inoltre, non ci piace affatto subire gol. Mai. Nemmeno se siamo già sul 3-0”.

Il difensore tedesco ha poi parlato del valore del Bayern: “Sono fiducioso sul passaggio del turno ma non siamo favoriti anche se loro hanno tanti infortuni. Si entra in campo e ci si prepara con i giocatori che sono in forma. E alla fine vuoi vincere ogni partita. Sai benissimo quando stai giocando contro una squadra molto forte. E il Bayern, nonostante tutti gli infortuni, ha ancora una squadra davvero molto forte”.

Infine il giocatore dell’Inter ha fatto una battuta sul vincere i trofei: “Ricordo ancora il momento in cui abbiamo vinto lo Scudetto nel derby contro il Milan, non dimenticherò mai quei giorni. Anche se abbiamo vinto il nostro 20° titolo, ormai è già storia e dobbiamo vincere altro. Per vincere la Champions potrei anche smettere di giocare a calcio, perché non c’è niente di meglio (ride, ndr). No, sto scherzando. È ancora troppo presto per pensarci, siamo solo ai quarti di finale”.