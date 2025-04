Bestemmia Lautaro: arriva il verdetto della sentenza

L’ultima sconfitta in campionato dell’Inter è arrivata lo scorso 16 febbraio sul campo della Juventus al termine di una partita in cui i nerazzurri hanno provato a far male ai bianconeri ma senza riuscirci. Al 90′ c’era grande delusione e rabbia nei giocatori dell’Inter soprattutto nel capitano Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino era infuriato dopo il triplice fischiato ed è stato ripreso dalle telecamere mentre pronunciava una presunta espressione blasfema per la quale si era parlato anche di una squalifica che però non è mai arrivata, a causa di una mancata registrazione audio che togliesse ogni dubbio.

Tuttavia, dopo il patteggiamento dello stesso Lautaro Martinez, è arrivato oggi la sentenza definitiva della FIGC che ha annunciato una multa per il capitano dell’Inter: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro”.