Trevisani sbotta sui cambi dell’Inter: “Marea di c*****e”

La rimonta subita dall’Inter nel secondo tempo della gara contro il Parma ha fatto molto discutere. Al centro delle polemiche sono finiti soprattutto i cambi fatti da Simone Inzaghi e dal suo staff, già pensati in precedenza per dare un po’ di riposo ad alcuni giocatori, in previsione dei tanti impegni che attendono ancora i nerazzurri in questo mese

Sul tema è intervenuto anche Riccardo Trevisani durante l’ultima puntata di Pressing, nel corso della quale il dibattito sulla questione ha assunto toni abbastanza accesi. Il giornalista ha difeso le scelte di Inzaghi, sottolineando le necessità dell’Inter e come questa situazione sia legata a tutte le grandi squadre, impegnate su più fronti.

Queste le sue parole:

“Su cinque cambi di Inzaghi, tre erano obbligatori per questioni fisiche. Aggiungo che le squadre che hanno fatto la Coppa del Re o la Coppa Italia nel mercoledì e giocano in Champions League nel prossimo turno hanno pareggiato col Betis il Barcellona, perso con il Valencia il Real Madrid, pareggiato con la Fiorentina il Milan, pareggiato col Parma l’Inter. Non ha vinto nessuno perché nessuno vince tutte le partite. E concludo che il Parma ha fatto un tiro da fuori e un tiro deviato. Quando c’erano i titolari, prima dei cambi, c’era Bonny solo davanti alla porta grande così e poi Man solo davanti alla porta grande così. L’Inter le palle gole le ha concesse con i titolari non con le riserve, quindi stiamo dicendo una marea di cazzate”.