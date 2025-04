La lista di TUTTI i giocatori indisponibili nel Bayern Monaco

Nei quarti di finale di Champions League, una delle partite più attese è quella tra Bayern Monaco e Inter visto che si sfidano la squadra prima in classifica in Bundesliga e la prima in Serie A. Domani sera alle ore 21 si va in campo per il primo appuntamento di questo doppio confronto con la gara d’andata all’Allianz Arena.

L’allenatore del club bavarese, Vincent Kompany, deve però fare a meno di un lungo elenco di indisponibili per la prima partita contro l’Inter. Sono ben 9 nove i giocatori infortunati che non potranno prendere parte al match di domani sera, questa la lista: Neuer, Alphonso Davies, Upamecano, Ito, Pavlovic, Musiala, Coman e il giovane Buchmann.

Nell’Inter invece i sicuri assenti sono gli infortunati Dumfries, Taremi e Zielinski, oltre allo squalificato Asllani. Nell’allenamento odierno c’è stata poi un po’ di apprensione per Dimarco che si è allenato a parte e non con il resto dei compagni, ma le sue condizioni non preoccupano e c’è speranza per vederlo in campo in Germania.