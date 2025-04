Nuovo titolare si allena a parte: la scelta per Bayern-Inter

Domani sera a Monaco di Baviera andrà in scena Bayern-Inter, gara d’andata di questo doppio confronto tra la squadra prima in Bundesliga e la prima in Serie A per i quarti di finale di Champions League. Per entrambe le squadre sarà uno degli appuntamenti più importanti della stagione, una partita da non sbagliare.

Entrambe le formazioni arrivano però con parecchie defezioni, soprattutto il Bayern Monaco. Anche l’Inter però deve fare i conti con un allarme emerso questa mattina. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, oggi Federico Dimarco si è allenato a parte e non con il resto dei compagni alla vigilia del big match.

Tuttavia, le condizioni dell’esterno sinistro cresciuto nell’Inter non devono essere eccessivamente gravi visto che oggi partirà con la squadra per Monaco. Nessun problema invece per Bastoni che si è regolarmente allenato in gruppo ed è quindi a disposizione, nonostante l’uscita dal campo anticipata nell’ultima partita.