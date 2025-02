Sucic all’Inter, attesa per le visite mediche: “Manca un dettaglio”

L’arrivo di Petar Sucic all’Inter sembra essere ormai a un passo, con il centrocampista croato che rimarrà alla Dinamo Zagabria fino al termine della stagione, per poi trasferirsi in nerazzurro a giugno, in tempo per il Mondiale per Club.

Sembra mancare ormai poco per la firma ufficiale, con conferme che arrivano anche dalla Croazia. Secondo il sito tportal, ambienti vicini a Sucic avrebbero ribadito il suo imminente arrivo a Milano per le visite mediche. Si tratterebbe dell’ultimo dettaglio prima della firma ufficiale.

Sempre secondo il portale, Inter e Dinamo Zagabria avrebbero raggiunto un accordo sulla base di 14 milioni di euro, più 2,5 milioni di bonus e il 10% a favore del club croato sull’eventuale prossimo trasferimento del centrocampista.