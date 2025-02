Dimarco in dubbio: le sue condizioni in vista di Inter-Fiorentina

Vigilia di una sfida che in casa Inter è diventata ancora più importante negli ultimi giorni. I nerazzurri, infatti, tornano ad affrontare la Fiorentina a pochi giorni dalla debacle del Franchi, per reagire subito dopo una sconfitta inaspettata, soprattutto per il modo in cui è arrivata.

Inzaghi si prepara a cambiare rispetto al recupero di giovedì scorso, ma rischia di dover fare a meno di nuovo di Federico Dimarco. L’esterno, infatti, ha ancora i postumi dell’influenza e anche nella giornata di oggi si è allenato a parte.

Si fa sempre più improbabile, dunque, una sua partenza dal primo minuto per la gara di domani, sebbene dovrebbe comunque riuscire ad andare in panchina. Al suo posto, Inzaghi sembra intenzionato a schierare ancora una volta Carlos Augusto, in vantaggio nel ballottaggio con Zalewski.