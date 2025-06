Svolta IMPROVVISA sul futuro di Esposito: cosa succede ora

Assente all’Europeo Under 21 con l’Italia per un problema al ginocchio, aveva nel Mondiale per Club la grande occasione per mettersi in mostra. Francesco Pio Esposito l’ha sfruttata al massimo. Alla sua prima gara da titolare con l’Inter, contro un avversario rinomato come il River Plate, è andato subito a segno.

Oltre al gol, il classe 2005 ha tirato fuori una prestazione a tutto tondo, che ha fatto brillare gli occhi ai tifosi interisti, ma anche ai dirigenti. Infatti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’addio in prestito in Serie A per fare esperienza non sembra più essere nelle intenzioni del club.

Pio Esposito resterà all’Inter e completerà il reparto insieme a Thuram, Lautaro Martinez, l’entrante Bonny ed eventualmente un’altra quinta punta. Il talentuoso attaccante, che ha non poche richieste in Serie A, sarà il ricambio offensivo della rosa di Chivu.