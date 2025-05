“Il Milan brucia la concorrenza dell’Inter”: primo colpo di Tare

Capita spesso che nelle varie sessioni di mercato il Milan e l’Inter abbiano degli obiettivi in comune e anche nel corso della prossima estate sembra che siano destinati a darsi battaglia sul tavolo delle trattative per un giocatore in particolare che piace molto ad entrambe le squadre per il loro futuro.

Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della nazionale italiana, che da mesi è seguito da entrambe le società milanesi. Il quotidiano La Stampa però oggi scrive di un “Milan pronto a chiudere in fretta” e infatti sembra proprio che domani sera il regista classe 2001 giocherà la sua ultima gara con i granata.

Il club rossonero è pronto ad annunciare anche Igli Tare come nuovo DS per le prossime stagione e il primo colpo dell’ex Lazio rischia di essere proprio Ricci, obiettivo anche dell’Inter per la mediana del futuro. Soprattutto nel caso in cui venisse ceduto Reijnders, il Milan avrebbe le risorse per offrire quei 35/40 milioni chiesi da Cairo.