Nuovo COLPO Inter dopo lo Scudetto perso: chiusura vicina

In casa Inter c’è naturale amarezza dopo il mancato Scudetto che è finito nelle mani del Napoli ma anche la consapevolezza che la stagione non è ancora conclusa e c’è una grande occasione per fare qualcosa di speciale andandosi a giocare la finale di Champions League sabato prossimo contro il PSG a Monaco di Baviera.

La società nel frattempo prepara le prime mosse di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ed è vicina a chiudere un colpo che potrebbe essere pronto già per il Mondiale per Club. Dopo la finale di Champions League, la dirigenza dell’Inter si incontrerà con il Marsiglia per chiudere l’affare Luis Henrique.

In questi giorni è previsto infatti un nuovo contatto con gli agenti dell’esterno brasiliano e poi se la fumata bianca arriverà anche tra le due società, dopo l’accordo già raggiunto col giocatore da diverso tempo, l’Inter sfrutterà la sessione di mercato straordinaria di inizio giugno per formalizzare questo colpo.