Scudetto al Napoli, esultanza SHOCK di Vidal

Negli anni in cui Antonio Conte ha allenato l’Inter ha chiesto alla proprietà, che allora era la famiglia Zhang, diversi acquisti e tra questi c’è stato anche quello di Arturo Vidal, preso dal Barcellona nonostante un’età non giovanissima e anche i suoi trascorsi alla Juventus che non lo hanno fatto mai apprezzare molto ai tifosi nerazzurri.

Dopo la serata di ieri in cui Conte ha vinto lo Scudetto con il Napoli, grazie anche ad un gol di Romelu Lukaku nel 2-0 decisivo al Cagliari, lo stesso Vidal ha pubblicato una storia su Instagram dove si complimenta con questi due ex Inter che festeggiano assieme al popolo partenopeo. Una celebrazione che ha fatto anche arrabbiare qualche tifoso nerazzurro sul web visto che il cileno ha giocato all’Inter ma mai al Napoli.