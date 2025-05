Tah ha scelto la sua squadra: c’è l’ANNUNCIO di Romano

Nei mesi scorsi si era parlato molto dell’interesse dell’Inter e anche di diverse altre squadre per un difensore tedesco in scadenza di contratto. Si tratta di Jonathan Tah, esperto difensore centrale che da anni milita con il Bayer Leverkusen. Dopo una contesa tra tanti grandi club europei, ha scelto il suo futuro.

Come riportato da Fabrizio Romano sui suoi profili social, Jonathan Tah ha deciso di accettare la proposta del Bayern Monaco che gli ha offerto un contratto valido fino al 2029. Per i prossimi 4 anni il difensore della Nazionale tedesca continuerà quindi a giocare in Bundesliga ma cambiando squadra e spostandosi in Baviera.

Nulla da fare quindi per l’Inter e le altre società italiane e straniere (come il Barcellona del suo ex CT Flick) che avevano tentato di fare l’offerta giusta a Tah nei mesi scorsi. Il suo futuro proseguirà in Germania e la sua “nuova casa” sarà quell’Allianz Arena dove i nerazzurri giocheranno tra una settimana la finale contro il PSG.