L’Inter risponde all’Arabia: offerta SHOCK per blindare Inzaghi

Le notizie degli ultimi giorni in merito alle proposte dall’Arabia Saudita per Simone Inzaghi, non sembrano intenzionate a rallentare. Dopo la finale di Champions League, l’allenatore dell’Inter ha in programma con la società un incontro per definire il progetto sportivo della prossima stagione.

Tuttavia, come riporta oggi il quotidiano La Repubblica, le intenzioni della società sono molto chiare e non vogliono farsi sfuggire il tecnico che ha portato l’Inter in finale di Champions League per due volte in tre anni. Ecco quindi che Oaktree ha in mente di proporre un prolungamento a Inzaghi con un’offerta schock.

Secondo il quotidiano, il prolungamento di contratto che Oaktree vorrebbe offrire ad Inzaghi sarebbe sulla base di un ingaggio da 10 milioni netti a stagione, bonus compresi. Dopo la finale contro il PSG l’allenatore ex Lazio dovrà comunicare la sua decisione alla dirigenza in base anche a cosa emergerà dall’incontro tra le parti.