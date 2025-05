Serie A, i premi MVP per ogni ruolo: uno solo dell’Inter

La Lega Serie A ha pubblicato in queste ore i nomi dei vincitori dei premi di MVP per ogni ruolo in merito alle prestazioni dell’ultimo campionato di Serie A. Come ogni anno, i premi che sono stati assegnati sono quello di miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, Under 23 e il migliore in assoluto.

Tra questi 6 riconoscimenti soltanto uno è andato ad un interista e si tratta del miglior difensore, premio vinto da Alessandro Bastoni. Gli altri nominati sono Svilar (portiere, Roma), Reijnders (centrocampista, Milan), Retegui (attaccante, Atalanta), Paz (U23, Como) e McTominay (MVP generale, Napoli).