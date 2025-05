Niente Taremi e Zielinski: come cambia il mercato dell’Inter

L’arrivo di Oaktree ormai un anno fa ha portato diverse novità in casa Inter. Tuttavia, a livello di mercato sarà la sessione in arrivo la prima veramente nel segno della nuova proprietà, con linee guida chiare, che porteranno a un rinnovamento generale della rosa.

In particolare, l’obiettivo è quello di svecchiare la rosa e di puntare su profili specifici: giovani da prendere a cifre relativamente contenute, da valorizzare in maglia nerazzurra. In pensione, allora, come scrive La Gazzetta dello Sport, andranno colpi come quelli di Taremi e Zielinski, entrambi over 30 e arrivati a parametro zero.

Ha poco a che fare il fatto che il loro rendimento non sia stato convincente (anche se di sicuro può aver resto ancora più semplice questa scelta. In ogni caso, nella lista della dirigenza ci sono già da diverso tempo parecchi profili under 26, come Beukema, Lucumì, Castro, David e molti altri.