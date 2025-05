Repubblica: “Le condizioni di Inzaghi per restare all’Inter”

Molti tifosi dell’Inter in questi giorni sono pensierosi riguardo due argomenti differenti: il primo è ovviamente legato alla finale di Champions League contro il PSG che può cambiare la stagione, il secondo è invece in merito al futuro di Simone Inzaghi che la società vorrebbe confermare ma sul quale non ci sono certezze.

Le due parti si incontreranno nei primi giorni della prossima settimana, dopo la finale di Monaco di Baviera, in modo da fare un punto della situazione e una programmazione del futuro nerazzurro. Il quotidiano La Repubblica spiega inoltre quali sono le condizioni che Inzaghi pone per la sua permanenza all’Inter.

“Chiede il prolungamento del contratto, stipendio da 10 milioni, garanzie sul mercato e impegno della società a comunicare pubblicamente sul tema arbitrale, che Inzaghi ha sofferto, convinto che da gennaio gli errori del Var abbiano condizionato il campionato”, queste le richieste di Inzaghi secondo l’edizione di oggi del giornale.