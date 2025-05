Mercato Inter: l’annuncio sul futuro di Nico Paz, scelta fatta

Uno dei grandi sogni di mercato per l’Inter da ormai parecchi mesi risponde al nome di Nico Paz. Il talento classe 2004 nel suo primo campionato di Serie A ha saputo mettere a referto 6 gol e 9 assist in 35 partite giocate e in generale ha conquistato le attenzioni di molti tifosi e club interessati alla sua crescita.

Come sottolinea però Fabrizio Romano, per l’Inter quella dell’argentino è stata un’idea nata in inverno dopo le sue prime prestazioni sorprendenti con la maglia del Como ma il controllo del Real Madrid sul giocatore ha reso molto complicato qualsiasi tipo di inserimento. Ora Nico Paz potrebbe infatti salutare anche la Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni i blancos vogliono riportare Nico Paz in Spagna, pagando già quest’estate la clausola di recompra che hanno stabilito un anno fa con il Como. Per l’Inter sembra quindi destinato a restare un sogno quello dell’argentino e probabilmente ci si concentrerà su altri profili già da bloccare prima del Mondiale.