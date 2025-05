Romano spegne il sogno Inter: “Difficile immaginarlo”

Nico Paz è ormai da mesi uno dei nomi di mercato accostati con più forza all’Inter. Il talento del Como, però, potrebbe tornare al Real Madrid nelle prossime settimane, in virtù del diritto di recompra che il club spagnolo vanta sul suo cartellino.

Lo ha sottolineato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, evidenziando la volontà del Real Madrid di prendere una decisione definitiva in tempi brevi. Uno scenario che, di fatto, rende difficile per l’Inter immaginare un investimento per Nico Paz, nonostante l’apprezzamento.

Queste le sue parole:

“Futuro Nico Paz? La decisione più che sua dipende dal Real Madrid. I segnali arrivati questa notte, sia agli agenti del giocatore che al Como, vanno verso questa settimana. Il Real ha parlato in delle riunioni con Xabi Alonso ha parlato con Nico Paz e la direzione è chiara: vuole scegliere il prima possibile, insieme all’allenatore. Il Real ha il 50% sulla rivendita e tre clsusole di recompra: 8 milioni questa estate, 9 la prossima, 10 quella dopo ancora. Oggi per me può valere 40-45 milioni di euro. Inter? Sicuramente è stata un’idea tra novembre e dicembre, ma a livello concreto quando ha cominciato a esplodere per l’Inter è diventanto difficile anche solo immaginare di fare un investimento del genere con il controllo del Real Madrid sul giocatore”.