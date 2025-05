Inter, il patto tra squadra e staff per l’assalto Champions

Dopo la delusione per il mancato Scudetto, finito nelle mani del Napoli, l’Inter è tornata ieri al lavoro con vista sulla finale di Champions League in programma sabato sera contro il PSG a Monaco di Baviera. Ieri ad Appiano Gentile c’è stato il primo allenamento con un Media-Day dedicato alla stampa e tante motivazioni da parte del gruppo di Inzaghi.

Come riporta quest’oggi il Corriere dello Sport, è emerso un patto tra la squadra e lo staff dell’Inter che viene chiamato dal quotidiano “assalto Champions”. Lo spogliatoio e la compattezza che c’è all’interno di tutti i membri della rosa sono infatti alcune delle armi principali di questa Inter targata Simone Inzaghi.

Nonostante il rammarico per il mancato Scudetto, durante il pranzo di ieri alla Pinetina nell’Inter si sono ritrovati e riorganizzati tutti con grande unione, decisi a completare il fantastico percorso in Champions League che ha portato Lautaro Martinez e compagni ad eliminare corazzate come Bayern Monaco e Barcellona.