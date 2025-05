Oaktree studia 3 COLPI per il Mondiale: il punto sugli affari

Tutte le energie e la concentrazione dell’Inter in questa fase della stagione sono ovviamente puntate sulla finale di Champions League che sabato sera determinerà parecchio del peso di questa annata della formazione nerazzurra. Dopo una brevissima pausa, i giocatori saranno però di nuovo in campo per un altro torneo.

A metà giugno l’Inter dovrà infatti volare negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club in questo suo nuovo format pensato dalla FIFA. Per arrivare preparati a questa manifestazione, Oaktree sta pensando a tre nuovi colpi da mettere a servizio della rosa: soltanto uno di questi è già concluso e definito e si tratta di Petar Sucic.

Gli altri due sono Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia, per il quale l’Inter sta cercando un’intesa finale con il club francese ma permane ancora distanza di circa 3 milioni di euro e poi un attaccante. Il primo nome è Ange Yoan Bonny del Parma che è stato visionato da vicino da Ausilio. Lo riporta oggi Tuttosport.