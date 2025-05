Ausilio in viaggio a Bergamo: la trattativa è calda

Nella giornata di ieri, domenica 25 maggio, si è concluso il campionato di Serie A con le ultime sei partite che hanno emesso i verdetti conclusivi per la corsa alle coppe europee e per la lotta salvezza. Su quest’ultimo fronte era molto importante la gara Atalanta-Parma e che ha sancito la salvezza dei ducali.

Sulle tribune del Gewiss Stadium di Bergamo è stato pizzicato il DS dell’Inter, Piero Ausilio, che era inviato in missione di mercato. Il club nerazzurro è infatti molto interessato ad Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma per il quale la trattativa procede da alcuni giorni e che è una delle prime scelte per il reparto avanzato.

La trattativa è molto calda e come riporta Calciomercato.com nelle intenzioni dell’Inter c’è quella di accelerare in queste ore. L’obiettivo sarebbe avere a disposizione Bonny già per il Mondiale per Club ma ci sarà prima da trovare un’intesa con il Parma che chiede al momento circa 25 milioni di euro per il suo cartellino.