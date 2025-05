Tanti dubbi per Inzaghi in vista della finale col PSG: il punto

Si avvicina sempre di più la sfida tra PSG e Inter che vale la finale di Champions League, il fischio d’inizio è in programma per sabato sera alle ore 21 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, in questi giorni di avvicinamento al grande match sta studiando la sua squadra.

L’allenatore piacentino vuole infatti prendere le giuste scelte di formazione per mandare in campo il miglior undici possibile per sfidare l’avversaria parigina. L’edizione odierna di Tuttosport analizza però le condizioni della rosa dell’Inter e mette in luce alcuni dubbi e grattacapi che ci sono per dei giocatori titolari.

Ci sono infatti tre pilastri che rappresentano delle incognite: il primo è Lautaro Martinez che ha saltato le ultime tre gare di Serie A e sta lavorando per ritrovare la migliore condizione, al pari del suo compagno di reparto Marcus Thuram che da gennaio ha fatto fatica in campionato ma è stato determinante col Barcellona. Dubbi anche su Benjamin Pavard che non è stato convocato a Como.