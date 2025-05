A Marsiglia esplode il tifo Inter: la mossa per “gufare” il PSG

Una delle più forti rivalità nel calcio europeo – e senza dubbio tra le più sentite in Francia – è quella tra il PSG e il Marsiglia. I tifosi dell’OM in questi giorni stanno facendo di tutto per “gufare” gli avversari della capitale transalpina in vista della finale di Champions League contro l’Inter di sabato sera a Monaco di Baviera.

La paura dei tifosi marsigliesi è infatti che gli acerrimi rivali possano battere i nerazzurri e vincere l’ambita coppa europea, togliendo così il vanto allo stesso Marsiglia di essere l’unico club francese ad aver vinto una Champions League. Per far ciò, come riportato dalla TV francese BFMTV, i tifosi dell’OM stanno tifando Inter.

E lo stanno facendo anche nel concreto, non solo con la passione. Tutti i negozi sportivi del sud della Francia sono stati inondati di richieste di magliette nerazzurre che serviranno ai tifosi del Marsiglia per dare sostegno all’Inter nella finale molto sentita anche per loro e nella quale sperano possa uscirne sconfitto il PSG.