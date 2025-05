Tuttosport: “Moglie di Inzaghi in Arabia, cosa succede”

Nella settimana che porta alla finalissima di Monaco tra Inter e Psg, non si placano comunque le voci che riguardano il futuro di Simone Inzaghi. In Arabia Saudita sono piuttosto certi che il tecnico nerazzurro dirà sì alla proposta faraonica dell’Al-Hilal da circa 50 milioni di euro netti per due stagioni. Allo stesso tempo, come verificato dalla nostra redazione, al momento non risultano aperture da parte dell’allenatore all’offerta araba.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, vi sarebbe un ulteriore retroscena dei giorni scorsi che riguarda la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello. Stando ai rumors riportati dal quotidiano torinese, “la signora, qualche giorno fa, è infatti volata a Riad accompagnata da un agente e da un paio di avvocati per studiare la città e visitare le strutture dell’American International School dove potrebbero essere iscritti i figli della coppia nel caso in cui arrivasse la fumata bianca con gli arabi”.

Indiscrezione tutta da verificare, soprattutto perché in questo momento la testa di Inzaghi è rivolta esclusivamente alla finale di Champions League di sabato 31 maggio. Successivamente, giungerà l’ora del tanto atteso vertice tra allenatore e dirigenza, dal quale verrà presumibilmente fuori il verdetto sul futuro del tecnico.