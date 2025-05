Marotta: “Scudetto mancato per 1 cm. Ora viviamo la finale”

Ad aprire la conferenza stampa di Simone Inzaghi, in programma questo pomeriggio nel Media Open Day dedicato alla stampa, il presidente Beppe Marotta ha anticipato alcuni temi della finalissima di Champions League del prossimo 31 maggio di Monaco. Il numero uno dell’Inter, oltre a parlare dell’impegno contro il Psg, ha tracciato un bilancio di questa stagione. Le sue parole:

FINALE – “Per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, è la seconda volta in tre anni. Frutto della cultura del lavoro, del senso di appartenenza che tutta l’Inter ha profuso. Principalmente il merito va riconosciuto al nostro allenatore, alla squadra, la società e la nuova proprietà che è entrata circa un anno fa in modo molto intelligente. Secondo me l’intelligenza è stata rappresentata nella loro presenza continua, una presenza silente, senza dare fastidio o interferire nelle nostre decisioni”.

BILANCIO – “Abbiamo iniziato questa stagione con l’intento di fare qualcosa di grandioso e ci siamo riusciti, perché fare due finali in due anni è qualcosa di irripetibile. Ma non abbiamo tralasciato anche altre competizioni, in Coppa Italia siamo arrivati in semifinale, in campionato ci è mancato un solo centimetro, ma questo è lo sport e faccio i complimenti al Napoli. Rispetto ai nostri antagonisti, abbiamo giocato 19 partite in più, un intero girone di un campionato. Le energie spese sono tante in una stagione in cui la questione psicofisica ha un ruolo importante. Nonostante ciò, siamo qui a vivere questo momento, da presidente per me è la prima volta nella competizione più importanti”.

PERCORSO – “Ci siamo arrivati battendo nelle ultime due sfide squadre di levatura mondiale come Bayern Monaco e Barcellona. Noi siamo l’Inter che ha una sua storia, questa sarà la settima finale della nostra storia. Ci vogliamo essere da protagonisti, nello sport bisogna essere ambiziosi. Sappiamo che giochiamo contro un grande club e con grande possibilità finanziaria, ma siamo all’altezza del ruolo. Il percorso è stato pieno di difficoltà, ma con merito ci siamo arrivati. Spero sia una bella partita e uno spot per il movimento calcistico italiano, auspico che questa serata si possa coronare con qualcosa di straordinario per rendere felici noi stessi, la nostra società e i nostri tifosi che ci hanno sempre accompagnati”.