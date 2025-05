Sucic: “Inter perfetta per me, non ci ho pensato un secondo”

Il primo acquisto dell’Inter per la nuova stagione è stato Petar Sucic che ha ufficialmente saluto nelle scorse ore i suoi compagni della Dinamo Zagabria, segnando inoltre un grande gol nella sua ultima partita. Nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo nerazzurro di Simone Inzaghi e sarà convocato per il Mondiale per Club.

Al termine della sua ultima partita con la formazione croata, il talentuoso centrocampista ha saluto tutti e si è presentato in zona mista per commentare il suo futuro all’Inter. Sucic pare molto entusiasta di questo nuovo capitolo che si aprirà a breve nella sua carriera e ha espresso tutta la sua gioia con queste parole:

“Non vedo l’ora di arrivare all’Inter. Mi sento pronto. La Dinamo è stata un’ottima base per la mia carriera. Quando è arrivata l’offerta dell’Inter, non ci abbiamo pensato nemmeno un secondo. Credo che il loro stile di gioco e la loro tattica siano perfetti per me. La cosa decisiva nella scelta è stato il fatto che mi volevano davvero”.