Romano RIVELA: “Inzaghi? L’Al-Hilal deve fare una scelta”

Continuano a rimbalzare ovunque le voci di mercato in merito al futuro di Simone Inzaghi che piace molto alla società araba dell’Al-Hilal, disposta a fare ricchissime offerte al tecnico piacentino per convincerlo a provare un’esperienza nella Saudi League. In merito a questi rumours, l’esperto di mercato Fabrizio Romano svela un dettaglio:

“L’Al-Hilal dovrà scegliere se aspettare ancora tutta questa settimana e attendere quindi una risposta di Inzaghi dopo l’incontro che avverrà con la dirigenza dell’Inter in seguito alla finale di Champions. In alternativa il club arabo potrebbe scegliere subito uno dei tanti altri allenatori che hanno in lista al momento”.

Nel suo canale YouTube, il giornalista italiano spiega poi anche: “Inzaghi è molto apprezzato dall’Al-Hilal ed è il profilo preferito ma ad oggi Simone Inzaghi passaggi formali con il club arabo non ne fa perché è concentrato sulla finale e sull’Inter, club che invece tiene la sua posizione: vuole supportare e progettare il futuro con lo stesso Inzaghi. C’è da capire quindi il timing dell’Al-Hilal”.