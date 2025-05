Voci sul futuro di Inzaghi, Biasin SVELA: “Ha una sola priorità”

Da giorni continuano a circolare incessantemente i rumours secondo i quali il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, potrebbe presto firmare un altro contratto altrove e soprattutto le voci dall’Arabia Saudita non smettono di venire a galla con notizie di offerte faraoniche da parte dell’Al-Hilal, che pare disposto a tutto per convincerlo.

Il giornalista da sempre vicino al mondo nerazzurro, Fabrizio Biasin, sui propri profili social ha però voluto tranquillizzare il popolo interista: “Inzaghi non ha accordi con alcun club e al momento ha una sola priorità: la partita di Monaco. Dopo la finale di Champions allenatore e dirigenti nerazzurri si troveranno per trovare l’intesa – contratto, mercato, obiettivi – necessaria per andare avanti insieme”.

Sarà quindi necessario prima attendere questo incontro che dovrebbe avvenire la settimana prossima, ma certamente dopo la finale di Monaco di Baviera, per comprendere se la dirigenza dell’Inter e Inzaghi troveranno un punto di intesa su tutti i principali aspetti di programmazione del futuro della formazione nerazzurra.