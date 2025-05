Stramaccioni e Ranieri su Juve e Inter: “Non vi permettete”

Si è consumata ieri l’ultima partita da allenatore in Serie A per Claudio Ranieri che ha concluso la stagione conducendo la Roma in Europa League e annunciando il ritiro per questa riguarda questo lavoro, ma rimarrà ancora nella dirigenza del club giallorosso. Dopo la gara vinta 0-2 sul campo del Torino è arrivato anche un simpatico siparietto.

In una delle sue ultime interviste della lunghissima carriera da allenatore, Ranieri si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per commentare la stagione della sua Roma e in studio c’erano due ex allenatori rispettivamente di Inter e Juventus come Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara che hanno scherzato con il tecnico giallorosso.

Stramaccioni ha infatti ricordato quando nel lontano 2012 prese il posto di Ranieri sulla panchina dell’Inter e Ferrara ha invece evidenziato di averlo sostituito nel 2009 su quella della Juventus, entrambi con toni scherzosi e di rispetto. Ranieri si è dimostrato come sempre gentile e ironico rispondendo col sorriso: “Non vi dovete permetterei”.