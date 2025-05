Gazzetta SMONTA l’ennesima fake news sull’Inter e Inzaghi

Il futuro di Simone Inzaghi è diventato da giorni tema di grande dibattito in Italia e non solo. A tormentare l’allenatore nerazzurro sono le indiscrezioni che circolano specialmente in Arabia Saudita, per via di un tentativo concreto fatto dall’Al-Hilal nelle scorse settimane per ‘scippare’ il tecnico italiano all’Inter già a partire dal prossimo Mondiale per Club.

Come già raccontato dalla nostra redazione, la proposta del club arabo – così come quella di un top club inglese – è stata realmente recapitata all’indirizzo dell’allenatore. Inzaghi, però, non ha mostrato sino a questo momento alcuna apertura, dando dunque priorità al contratto che lo lega all’Inter sino al giugno 2026 e ai negoziati già avviati con il club per il rinnovo, in attesa di un vertice di fine anno con la società.

Nelle scorse ore, sempre in Arabia Saudita, è stata rilanciata la notizia di una nuova offerta dell’Al-Hilal da 50 milioni di euro netti in due anni che Inzaghi avrebbe subito accettato. In realtà, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di una notizia falsa, visto che da parte dell’allenatore non è arrivata alcuna risposta sia in un senso che in un altro.

L’Inter, che aveva già smentito nei giorni scorsi l’esistenza di accordi tra Inzaghi e club stranieri, rimane fiduciosa di poter raggiungere un’intesa per il rinnovo con l’allenatore nel più breve tempo possibile. Tutti, del resto, sono concentrati esclusivamente sul vero grande obiettivo di questa stagione: la finale di Champions League di Monaco del prossimo 31 maggio che vedrà l’Inter giocarsi il trofeo più ambito con il Psg.