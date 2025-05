CdS – L’Inter si cautela: “Pista dalla A se Inzaghi saluta”

Tutto deve ancora essere deciso per quanto riguarda il futuro della panchina dell’Inter con l’attuale allenatore Simone Inzaghi e la società che si incontreranno la settimana prossima, dopo che si conoscerà il risultato della finale di Champions League: sabato alle 21 in programma il fischio d’inizio della sfida col PSG.

Tutta l’Inter e anche lo stesso Inzaghi non si precludono nulla e sarebbero disposti a continuare insieme (attualmente il contratto del tecnico è valido fino al 2026) ma prima si dovrà trovare un’intesa sulla programmazione futura. Nel frattempo, sull’edizione odierna del Corriere dello Sport spunta una nuova ipotesi.

Secondo il quotidiano, la dirigenza nerazzurra si starebbe cautelando e – con Allegri in direzione Napoli al posto di Conte – il primo nome per Marotta potrebbe diventare quello di Cesc Fabregas del Como. Nei prossimi giorni l’Inter potrebbe quindi approfondire questa pista nel caso in cui si arrivasse l’addio con Inzaghi.