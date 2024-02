Non solo Taremi-Zielinski: l’Inter ANTICIPA il mercato estivo

Le visite mediche di Taremi sono state rinviate, a differenza di quelle di Zielinski, ma poco cambia per il futuro dell’Inter. Entrambi arriveranno a luglio a parametro zero, per due operazioni che portano già molto avanti il mercato estivo nerazzurro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza interista è riuscita a anticipare gran parte dei colpi necessari già in questi mesi. Anche in quest’ottica va letto l’arrivo a gennaio di Buchanan, ma i movimenti in entrata non si fermeranno certo qui.

Secondo il quotidiano romano, infatti, l’Inter potrebbe aver bisogno di intervenire sulla difesa, visto il mancato arrivo di Tiago Djaló. Ma non solo: andranno fatte delle valutazioni in attacco, dove potrebbe tornare Carboni, e sulla fascia destra.

Nei prossimi mesi andrà valutato l’adattamento del canadese, visto anche il possibile addio di Dumfries. D’altronde, una cessione importante di fronte a offerte irrinunciabili non sarebbe da escludere. Anche in questo senso, allora, va letto il lavoro anticipato della dirigenza sui parametri zero, ma anche quello sui rinnovi di contratto.