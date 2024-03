Tensione alle stelle tra Inter e Napoli: affare DIROTTATO e ‘piano B’

Quanto avvenuto negli ultimi giorni sul caso Acerbi–Juan Jesus, ha certamente contribuito a rendere ancor più freddi i rapporti tra l’Inter e il Napoli. Le due società, divise da posizioni spesso opposte negli ultimi anni, avevano già di recente attraversato un momento di tensione legato ad una mossa di mercato.

L’ingaggio di Piotr Zielinski, bloccato dall’Inter da tempo come affare a costo zero della prossima estate, non è andato giù al presidente De Laurentiis che anche pubblicamente aveva lanciato messaggi espliciti nei confronti dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta.

La relazione tra i due club, inasprita dal recente caso esploso in campo dopo il match di San Siro dell’ultima giornata di campionato, potrebbe rendere più difficile in futuro eventuali trattative di mercato. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, anche per questa ragione l’Inter potrebbe presto cancellare il nome di Raspadori dall’elenco degli obiettivi per l’attacco.

Al centravanti italiano, dunque, verrebbe definitivamente preferito Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è un profilo assai gradito alla dirigenza nerazzurra e allo stesso Simone Inzaghi. In virtù dei migliori rapporti con il Genoa, inoltre, sarà sicuramente più semplice abbozzare una trattativa con il Grifone che andare ad intavolare da zero un affare con il Napoli in questo preciso momento storico.