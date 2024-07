Tesoretto Inter, si sblocca Agoumé: percentuale alta sulla rivendita

Si sta finalmente per chiudere la trattativa che porterà Lucien Agoumé a vestire dalla prossima stagione la maglia del Siviglia. Il centrocampista francese, che ha incassato la fiducia totale degli spagnoli durante il prestito nella seconda parte della scorsa stagione, sta per lasciare l’Inter a titolo definitivo.

Rispetto alle cifre circolate nelle scorse ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, i costi dell’operazione saranno nettamente superiori. Inter e Siviglia stanno infatti per definire un’operazione da 5 milioni di euro per le casse dei nerazzurri.

Il club interista, inoltre, manterrà una percentuale pari al 50% sulla futura rivendita di Lucien Agoumé.